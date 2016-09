Wie wirkt eine Änderung der Beitragsrückerstattung auf die Belastung der Versicherungsnehmer in der PKV?

Ob und in welche Richtung die neuen BRE-Systeme die Belastungen der Versicherten ändern, wird im folgenden Beitrag untersucht. Gleichzeitig werden ökonomische Grundlagen für eine optimale Selbsttragung mit Hilfe der stochastischen dynamischen Optimierung in der PKV erarbeitet und deren Auswirkungen sowohl auf die (erwartete) kostenminimale Gesamtbelastung der Versicherten als auch – mittels einer Monte-Carlo-Simulation – auf die Verteilung der Gesamtbelastung im Kollektiv aufgezeigt.

Wenn nun – wie in der letzter Zeit – Versicherungsunternehmen für laufende Verträge und bestimmte Teilkollektive ihr BRE-System verändern, so besteht die Möglichkeit, dass sich hierdurch die Gesamtbelastung der Versicherten ändert. Dabei kann es sich natürlich sowohl um eine indirekte Beitragserhöhung als auch –senkung handeln.

In der privaten Krankenversicherung (PKV) in Deutschland nimmt die Beitragsrückerstattung (BRE) seit langer Zeit eine bedeutende Stellung ein. Der Zahlbeitrag hat in der PKV nur eine vergleichsweise geringere Bedeutung, da er lediglich die maximale Belastung der Versicherten widerspiegelt. Durch die BRE wird die Gesamtbelastung des Versicherungsnehmers ex post bestimmt, so dass sich ökonomisch handelnde Versicherte stets an der Gesamtbelastung durch Prämie, BRE und Selbsttragungen orientieren.

2. Bedeutung der Erfahrungstarifierung in der PKV

Die Frage nach dem gerechten Preis für das Produkt Versicherungsschutz entspricht für den Versicherer in der privatwirtschaftlich organisierten Versicherungswirtschaft der Frage nach dem risikogerechten Beitrag. Zur Bestimmung dieses risikogerechten Beitrags werden auch in der PKV ex ante Verfahren der primären Prämiendifferenzierung (wie Eintrittsalter und Geschlecht) sowie ex post Verfahren der Erfahrungstarifierung verwendet.

Mit der Erfahrungstarifierung können grundsätzlich drei Ziele verfolgt werden:







Dabei hängt es vom speziell verwendeten BRE-System ab, welches der Ziele vornehmlich verfolgt wird. Mit den bisher häufig verwendeten Systemen, die bei Schadenfreiheit im Vorjahr eine bestimmte (vom weiteren Schadenverlauf unabhängige) Anzahl von Monatsbeiträgen zurückerstatten, wird vor allem die Generierung von Selbstbehalten erreicht. Dieses kann durchaus begründet sein, da in diesem Bereich Produkt- und Prämienpolitik kaum noch unterscheidbar sind. Ökonomisch sollten sich Versicherte identisch verhalten, falls sie eine vertragliche Selbstbeteiligung von z. B. 300 EUR besitzen oder alternativ Monatsbeiträge in Höhe von 300 EUR bei Schadenfreiheit zurückerhalten können. Allerdings ist aufgrund des Arbeitgeberzuschusses beim Beitrag (in der Regel jedoch nicht bei der vertraglichen Selbstbeteiligung) die zweite Variante für die meisten angestellten Versicherten attraktiver.

Bezüglich einer risikogerechten Prämie sollten dagegen Verfahren verwendet werden, die vor allem den Effekt der sekundären Prämiendifferenzierung betonen. Hierzu ist es erforderlich, dass sich die BRE nicht nur am Schadenverlauf des Vorjahres, sondern an einer längeren Zeitspanne orientiert. Solche Verfahren sind durch die Bonus-Malus-Systeme der Kraftfahrtversicherung weit bekannt.

Die sekundäre Prämiendifferenzierung sollte auch deshalb das Hauptziel der Erfahrungstarifierung sein, da im identisch tarifierten Kollektiv meist weiterhin heterogene Risiken vorliegen, welche nur ex post erkannt werden können. Um diese erkennen zu können, ist sicher eine relativ hohe Schadenwahrscheinlichkeit nötig. Eine Abstimmung der Prämie am Schadenverlauf erübrigt sich, wenn im Mittel lediglich alle 50 Jahre ein Schaden eintritt. Da eine hohe Schadenwahrscheinlichkeit für die PKV beobachtet werden kann, ist die wichtigste Voraussetzung für die Anwendung der sekundären Prämiendifferenzierung gegeben. Die beiden weiteren Anforderungen sind eher „technischer“ Natur.

So wird durch die in Aussicht gestellte BRE eine Selbsttragung der Versicherten induziert. Sie werden nur dann Schäden einreichen, wenn diese höher als die zugesagte BRE (wobei ggf. die Auswirkungen auf die BRE der Folgejahre zu berücksichtigen sind – vergleiche die Ausführungen zur optimalen Selbsttragung) sind. Man würde ggf. auch erwarten, dass die Rechnungen – z. B. aufgrund der Opportunitätskosten der Rechnungseinreichung und Portokosten – die BRE sogar um einen nicht unerheblichen Betrag überschreiten müssen. Dieses ist in der Praxis aber nicht unbedingt der Fall. Daher wird im folgenden davon ausgegangen, dass Rechnungen bei Übersteigen der BRE sofort eingereicht werden. Somit stellt die BRE aber aus Sicht des VU einen Mindestschaden dar, welcher ggf. in der Kalkulation berücksichtigt werden muss. So müssen beispielsweise in der obligatorischen Krankenversicherung der Schweiz die Ausgangsprämien der Bonusversicherung (mit einer Prämienermäßigung bei Schadenfreiheit) nach Artikel 98 der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (KVV) um 10% höher sein als vergleichbare Prämien der ordentlichen Versicherung.

Zuletzt ist von der sekundären Prämiendifferenzierung zu fordern, dass sie die unterschiedlichen Risikoklassen „richtig“ einteilt (Trennschärfeproblem). So sollten die niedrigen Risiken zu einem großen Teil eine hohe BRE erhalten, während mittlere Risiken eher mittlere BRE und hohe Risiken eher geringe (oder auch gar keine) BRE erhalten.

Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass der sekundären Prämiendifferenzierung in der Krankenversicherung – als einem langfristigen Versicherungsverhältnis – gewisse Grenzen gesetzt sind. In diesen langfristigen Verträgen ist nach herrschender Meinung eine implizite Versicherung gegen Änderungen des Gesundheitszustands (insbesondere auch von chronischen Krankheiten) enthalten. Würde man nun die sekundäre Prämiendifferenzierung zu stark ausbauen, wäre diese implizite Versicherung in ihrem Wert gesenkt. Im Rahmen der hier untersuchten Änderung des BRE-Systems (von drei auf maximal vier Monatsbeiträge) ist dieser Effekt jedoch vernachlässigbar.

Ähnlich wie in der Kfz-Versicherung, bei der die Rückstufung nach einem Unfall u. U. die Fahrerflucht attraktiver machen könnte, können auch in der PKV durch eine zu hohe Abstufung der Prämie am Schadenverlauf ungewollte Effekte auftreten. So wäre es denkbar, dass bei Arztbesuchen die Rechnung für ein anderes Familienmitglied ausgestellt wird und somit im Betrachtungsjahr nur ein Vertrag Schäden aufweist. Neben diesem Versicherungsbetrug innerhalb der PKV wären aber auch Auswirkungen auf die GKV denkbar, wenn privat versicherte Personen zur Vermeidung einer Rückstufung Krankenversicherungskarten von gesetzlichen Versicherten benutzen. Eine Lösungsmöglichkeit hierfür stellen individualisierte Versicherungskarten dar.