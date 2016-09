Property-Rights-Verträge im Rahmen des Risikomanagements von Elementarschäden

1. Einführung

1.1. Ausgangssituation Unter dem Eindruck verstärkt auftretender Naturkatastrophen in jüngster Zeit wie etwa der Oderflut 1997, dem Elbehochwasser 2002 oder dem Hochwasser in Bayern 2005 und den damit verbundenen Schäden werden derzeit Verbesserungsmöglichkeiten in der Bundesrepublik Deutschland im Bereich des Risikomanagements von Elementarschäden diskutiert. Dabei geht es zunächst um die Einführung besserer Frühwarnsysteme, um die Bevölkerung rechtzeitig warnen zu können und die Zahl menschlicher Verluste so gering wie möglich zu halten. Weitere Bemühungen des Risikomanagements richten sich z. B. auf die Bewältigung der materiellen Schäden von Überschwemmungen durch die flächendeckende Einführung so genannter Elementarschadenversicherungen. Neben der reinen Schadensbewältigung von Überflutungen spielt das Thema Risikovorbeugung eine immer größere Rolle. Zum einen kann durch geeignete Schutzmassnahmen wie etwa dem Deichbau oder der Schaffung von Überflutungsflächen das Ausmaß der Schäden in erheblichem Umfang reduziert oder sogar ganz verhindert werden. Durch die Senkung von Schadenseintrittswahrscheinlichkeiten können auch die Prämienkosten für eine Versicherung gegen die Naturereignisse gesenkt werden. Trotz Kenntnis dieses Sachverhalts werden vielerorts keine ausreichenden Schutzmaßnahmen durchgeführt. Ein oft genannter Grund hierfür ist fehlendes Risikobewusstsein bei Schadensereignissen, die nur in hohen zeitlichen Abständen auftreten sowie das Fehlen ausreichender finanzieller Mittel der öffentlichen Hand. Ursächlich für das fehlende Risikobewusstsein dürfte auch die Tatsache sein, dass man lieber auf Zuwendungen Dritter hofft, als Eigenvorsorge zu betreiben („Trittbrettfahrerproblem“). Dieser Punkt soll im nachfolgenden Unterkapitel kurz ausgeführt werden. In Bezug auf die Mittelknappheit der öffentlichen Haushalte wird die Frage thematisiert, ob auch hier eine Form des Trittbrettfahrerproblems vorliegen könnte. Intuitiv scheint nämlich nicht einsichtig, warum der Staat alleine eine Investition in den Deichbau tätigen sollte, die potentiell auch anderen Interessengruppen (Bevölkerung und Versicherungswirtschaft) zugute kommt. Kann die Investition aufgrund von Mittelknappheit vom Staat alleine nicht durchgeführt werden, stellt sich die Frage, ob dies bei Beteiligung weiterer Stakeholder in wirtschaftlicher Weise nicht doch erfolgen kann. Unterkapitel 1.2 beschäftigt sich damit, wie bisher nicht finanzierbar erscheinende Schutzprojekte im Rahmen eines „joint venture“ von Staat, Bevölkerung und Versicherung durchgeführt werden können und welche Verbesserungen im Bereich der Anreizwirkungen zu herkömmlichen Finanzierungen bestehen.

1.2. Anreizkompatibles Verhalten im Schadensfall Im Rahmen von größeren Schadensereignissen sowie bei entsprechender medialer Aufbereitung kommt es regelmäßig zu einer starken Spendentätigkeit der nicht betroffenen Bevölkerung sowie zu hohen staatlichen Zuwendungen an die Opfer für den Wiederaufbau bzw. für die Instandsetzung zerstörten Besitzes. Ob es sich bei dieser Form des Umgangs mit Elementarschäden um die bestmögliche Variante handelt, darf jedoch bezweifelt werden. Zum einen stellt sich die Frage, inwieweit es einen Zusammenhang zwischen der zeitlichen Nähe von Wahlen und der Höhe staatlicher Hilfen an die Bevölkerung (potentielle Wähler) gibt, zum anderen scheint die Spendenbereitschaft auch von der Darstellung des Ausmaßes der Naturkatastrophe in den Medien abzuhängen. Gerade bei regional sehr begrenzten Katastrophen besteht die Vermutung, dass die Hilfe an die Betroffenen einen geringeren Umfang annehmen wird. Eine verlässlichere oder zumindest planbarere Hilfe, wie sie durch die Elementarschadenversicherung angeboten wird, ist aus Sicht aller Beteiligten möglicherweise sinnvoller. Die Bewältigung von Naturkatastrophen verursacht bei der öffentlichen Hand generell hohe Kosten, da nicht nur Schäden am Privateigentum der Bevölkerung entstehen, sondern auch das öffentliche Eigentum in der Form von Infrastruktur beschädigt wird. Eine Reduzierung oder gar der Wegfall finanzieller Hilfen an die Bevölkerung erscheint angesichts angespannter Haushalte durchaus wünschenswert. Die Betroffenen hingegen sollten sich nicht in die Situation begeben, dass Ihre weitere wirtschaftliche Existenz nach einem Schadensereignis vom Mitleid anderer (Spendenbereitschaft) sowie von der öffentlichen Finanzkraft und Hilfsbereitschaft abhängig ist. Betrachten wir zur Illustration die Auswirkungen eines Hochwassers anhand zweier unterschiedliche Personentypen, dem „Vorsorger“ und dem „Trittbrettfahrer“. Der Vorsorger hat sich auf den Fall einer Überschwemmung vorbereitet, indem er hierfür eine Versicherung abgeschlossen hat, während der Trittbrettfahrer jegliche Vorsorgemaßnahmen unterlassen hat. Für den Fall, dass kein Schadensereignis eintritt, erhält der Vorsorger naturgemäß keine Leistung aus der Versicherung, hat aber die Kosten für die Prämie zu tragen. Der Trittbrettfahrer hingegen hat keinerlei Kosten, da er die Versicherung nicht abgeschlossen hat. Tabelle 1: Szenario „Kein Schadensereignis“ Versicherung Kosten „Vorsorger“ Ja Versicherungsprämie „Trittbrettfahrer“ Nein Keine Quelle: eigene Darstellung. In der ex-post-Betrachtung ist innerhalb dieses Szenarios die Handlung des Trittbrettfahrers die bessere. Wie sieht dies aber im Schadensfall aus? Tabelle 2: Szenario „Schadensereignis“ Versicherungs-leistung Hilfe durch Spenden Staatliche Hilfen Kosten „Vorsorger“ Ja Nein Nein Versicherungsprämie „Trittbrettfahrer“ Nein Ja Ja Schadenshöhe − Spenden − Staatliche Hilfen Quelle: eigene Darstellung. Falls ein Schaden eintritt, hat der Vorsorger im Normalfall die bessere Entscheidung getroffen, da er eine Kompensation für den erlittenen Schaden erhält. Der Trittbrettfahrer muss zunächst den vollen Schaden hinnehmen, kann aber hoffen, dass dieser durch staatliche Hilfen und private Spenden erheblich abgemildert wird. Im Hinblick auf anreizkompatible Verhaltensweisen sind diese Zuwendungen allerdings problematisch. Die Aussicht auf den Erhalt solcher Hilfen kann dazu führen, dass sich weite Personenkreise der Schutzgemeinschaft nicht anschließen werden, da sie im Schadensfall eine Kompensation erhalten können, für die sie vorab keinerlei Beiträge geleistet haben. Gleichzeitig stehen die aufgewendeten Mittel für die Schadensregulierung nicht mehr für risikovorbeugende Maßnahmen wie etwa den Bau und Erhalt von Deichen sowie die Schaffung von Überflutungsflächen zur Verfügung. Künftigen Schadensereignissen kann unter Umständen nicht mehr adäquat entgegengewirkt werden. Im Hinblick auf Anreizkompatibilität im Schadensfall sind staatliche Finanzhilfen und private Spenden an die Betroffenen daher als negativ zu betrachten.

1.3. Anreizkompatibles Verhalten in der Risikovorbeugung Im Bereich der Schadensbewältigung wurde bereits das sogenannte Trittbrettfahrerproblem diskutiert, d. h. dass seitens der Bevölkerung ex ante keine Vorkehrungen für den Schadensfall getroffen werden, in der Hoffnung, entweder keine Schäden zu erleiden (Spekulationsmotiv) oder etwaige Belastungen eines Schadensereignisses nicht alleine schultern zu müssen. Es stellt sich die Frage, ob in der Risikovorbeugung eine ähnliche Problematik existiert. Das Trittbrettfahrerproblem entsteht auch, wenn es um die Erstellung öffentlicher Güter geht, deren Nutzen allen zugute kommt und nicht nur denen, die sich an der Finanzierung beteiligt haben. Der Deichbau ist hierfür ein Paradebeispiel, da er nach Fertigstellung alle schützt, die hinter dem Deich wohnen und es keine praktikable Möglichkeit gibt, einzelne Personen von diesem Schutz auszunehmen. Weder der Staat, noch die Bevölkerung oder die Versicherung ziehen einen Nutzen aus extremen Naturereignissen und ihren Schadenswirkungen und haben daher ein generelles Interesse, dass protektive Maßnahmen hiergegen ergriffen werden. Eine Zusammenarbeit zwischen den Interessengruppen kann auf Basis eines „Public Private Partnership“ erfolgen, sofern gewisse Grundanforderungen wie etwa eine langfristig angelegte Zusammenarbeit der Beteiligten erfüllt sind und die Aufgaben von Zielbestimmung/-kontrolle im Sinne des öffentlichen Interesses vom öffentlichen Partner wahrgenommen werden. Der Staat könnte beispielsweise eine Überlebenswahrscheinlichkeit des Deiches vorgeben, indem er unter Zuhilfenahme von Vergangenheitsdaten oder Szenarioanalysen etwa eine Mindesthöhe und -stärke des Deiches formuliert sowie qualitative Vorgaben für die fachliche Kompetenz des Projektleiters (z. B. Deichmanagers) macht. Die privaten Partner können im Bereich Finanzierung auf unterschiedliche Weise - sei es durch die Bereitstellung von Krediten oder durch das Einbringen von Eigenkapital (venture capital) - tätig werden sowie vorhandenes Fachwissen einbringen. Gerade die Ausnutzung des Fachwissens der Versicherungswirtschaft scheint von Vorteil, da diese im Rahmen von Schadensszenarioanalysen bereits über erhebliches Datenmaterial verfügen dürfte. Die nachfolgende Analyse soll beleuchten, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe eine Beteiligung von Staat, Bevölkerung und Versicherung an den Kosten für den Deichbau anreizkompatibel ist.